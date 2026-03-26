In den nächsten beiden Spielen entscheidet sich wohl die Saison des FK Clausen.

In der Fußball-A-Klasse Pirmasens/ Zweibrücken liegt der einstige Oberligist mit 23 Punkten aus 21 Begegnungen auf Position zwölf und hat nun mit der SG Maßweiler/Höhmühlbach und dem FC Fehrbach die Teams auf dem dritt- und vorletzten Platz vor der Brust. Zwei Siege und die latent vorhandene Abstiegsgefahr wäre wohl gebannt. „Das sind zwei ganz wichtige Spiele für uns“, betont denn auch FKC-Sportvorstand Leo Burkhart. Sollte sie seine Mannschaft nicht erfolgreich bestreiten, „schiebt sich da hinten alles zusammen“.

„Ein Abstieg wäre ein Drama“

Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nicht absehbar, wie viele Teams die A-Klasse nach unten verlassen müssen, da erstmals andere geografische Gesichtspunkte beim Abstieg aus der Bezirksliga gelten als in den Vorjahren. Zwar steht kein Team aus dem Fußballkreis Pirmasens/Zweibrücken in der Bezirksliga Westpfalz hinten drin, doch ist es nicht auszuschließen, dass dennoch Mannschaften in die A-Klasse Pirmasens/Zweibrücken absteigen und somit dort die Anzahl der Absteiger erhöht. „Deshalb wollen und müssen wir am Sonntag am Hanauer Ring gewinnen“, baut Burkhart ein wenig Druck auf, denn „ein Abstieg wäre ein Drama“.

Seit dem Abstieg aus der Landesliga West 2007 flippt der Heimatverein des FCK-Rekord-Bundesligaspielers Werner Melzer zwischen der B-Klasse und der Bezirksliga hin und her, seit 2022 gehört Clausen der A-Klasse an. In der aktuellen Saison stehen sechs Siegen (drei zu Hause, drei auswärts) – bei fünf Unentschieden – schon zehn Niederlagen gegenüber. Der Kader ist sehr dünn, die Altersstruktur durchwachsen. Im jüngsten Match, dem 2:2 beim Tabellenletzten Althornbach, waren fünf der elf FKC-Akteure über 30 Jahre alt. „Die Verjüngung unseres Kaders geht in der kommenden Saison weiter“, sagt der seit Jahren für die sportliche Entwicklung des FKC verantwortliche Burkhart und ergänzt: „Unser Ziel ist es, zehn neue Spieler zu verpflichten, und es sieht gut aus.“

Neues Personal im Trainerstab

In der kommenden Saison werden Felix Lapot (28, derzeit FV Münchweiler) und Leon Anderie (27, aktuell SG Weselberg/Linden) zusammen Spielertrainer sein, unterstützt von Mario Anderie, dem Vater von Leon, als Coach an der Außenlinie. Sie lösen die jetzigen Spielertrainer Christopher Arreche und Raphael Kozilek ab. Burkhart: „Lapot wird dann mit 28 Jahren unser ältester Spieler sein.“ Mittelfristig sei angesichts der anstehenden Spielklassenreform die Bezirksliga das Ziel. „Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir jetzt in der A-Klasse bleiben und alles daran setzen, die beiden nächsten Spiele zu gewinnen.“

Fußball im Kreis Wochenendspiele

A-Klasse Pirmasens/Zweibrücken: SG Heltersberg/ Geiselberg - FC Fehrbach, FK Clausen - SG Maßweiler/Höhmühlbach, SVN Zweibrücken - TV Althornbach, TSC Zweibrücken II - SV Hermersberg II, FK Petersberg - SG Rieschweiler II, SV Martinshöhe - TuS Erfweiler (alle Sonntag, 15 Uhr), SG Weselberg/Linden - SV Trulben (So, 15.15 Uhr, in Weselberg), SG Rimschweiler/VB Zweibrücken - SV Lemberg (So, 16.15 Uhr)

A-Klasse Südpfalz: u. a. ASV Lug/ Schwanheim - TuS Schaidt war für Freitag, 19.30 Uhr, in Schwanheim angesetzt, Schlusslicht Schaidt tritt aber beim Tabellenführer nicht an.

B-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg Süd: u. a. FC Shqiponja Kaiserslautern - SG Trippstadt/Schmalenberg II ( Sonntag, 15 Uhr, Hartplatz Sembach)

B-Klasse Pirmasens/Zweibrücken Ost: FC Rodalben II - FC Gräfenstein Merzalben, SV Hinterweidenthal II - SV Lemberg II (beide Sonntag, 12.15 Uhr), TuS Leimen - FC Fischbach, TV/SC Hauenstein II - SpVgg Waldfischbach-Burgalben, SC Busenberg - TuS/DJK Pirmasens, SV Erlenbrunn - SV Ruhbank (alle Sonntag, 14.30 Uhr), TuS Rumbach - SV Rot-Weiß Pirmasens, SG Bruchweiler - FV Münchweiler (beide Sonntag, 14.45 Uhr)

B-Klasse Pirmasens/Zweibrücken West: Hilster SV - SG Rimschweiler/VB Zweibrücken II, FC Höheischweiler - SV Bottenbach (beide Freitag, 19.30 Uhr), SV Martinshöhe II - SSV Höheinöd (Sonntag, 13 Uhr), SG Rimschweiler/VB Zweibrücken II - FC Höheischweiler (Sonntag, 14 Uhr, in Rimschweiler), SV Großsteinhausen - SC Stambach, SV Obersimten - SV Gersbach, SV Hochstellerhof - SV Battweiler II, SV Hornbach - SV Bottenbach (alle Sonntag, 15 Uhr), SG Knopp/Wiesbach - TuS Winzeln (Sonntag, 15.15 Uhr, in Knopp-Labach), Hilster SV - SV Ixheim (Sonntag, 15.30 Uhr)

C-Klasse Pirmasens/Zweibrücken Ost: FC Hengsberg–TuS Rumbach II (Samstag, 17 Uhr), SG Heltersberg/Geiselberg II - FC Fehrbach II, SV Erlenbrunn II - SV Trulben II, SG Bruchweiler/Busenberg II - Pirmasenser SV (alle Sonntag, 12.45 Uhr), SG Kröppen/Vinningen - SpVgg Ludwigswinkel (So., 14.30 Uhr), FC Dahn - SV 53 Rodalben (So., 15 Uhr)

C-Klasse Pirmasens/Zweibrücken West: SV Palatia Contwig II - SVN Zweibrücken II (Samstag, 15 Uhr), SV Großsteinhausen II - SV Ixheim II (Sonntag, 12 Uhr), FK Petersberg II - SG Höhfröschen/Rieschweiler III (So., 12.45 Uhr), SG Knopp/Wiesbach II - TSG Mittelbach -Hengstbach (So., 13 Uhr), SG Thaleischweiler-Fröschen - SG Maßweiler/Höhmühlbach II, TuS Wattweiler - FC Kleinsteinhausen (beide So., 15 Uhr) C-Klasse Südpfalz West: u. a. SV Silz - TSV Wilgartswiesen (Sonntag, 15 Uhr)

Mittwochspiele

A-Klasse: SG Heltersberg/Geiselberg - TSC Zweibrücken II 10:1 (5:1). Tore: Jakob Denzer (3), Jonas Berg (2), Lars Groth (2), Kevin Mages (2), Kevin Käfer - Sebastian Meil

B-Klasse Ost: SC Busenberg - SpVgg Waldfischbach/Burgalben 4:0 (1:0). Tore: Philipp Wendel, Michael Haas (2), Marvin Kohl - Rote Karte: Dennis Jörg (SpVgg./82.) - Zuschauer: 120

SG Bruchweiler - TuS Rumbach 0:0. Zuschauer: 150

Tabellenspitze: 1. Waldfischbach/Burgalben 22 Spiele/53 Punkte, 2. Münchweiler 22/52, 3. Merzalben 21/46, 4. Busenberg 20/45

B-Klasse West: SV Gersbach - SV Ixheim abgebrochen. Mitte der ersten Halbzeit brach der Schiedsrichter die Partie beim Stand von 0:4 ab, weil sich bei den mit nur sieben Mann angetretenen Gersbachern noch ein Spieler verletzt hatte.

C-Klasse Ost: FC Hengsberg - SV 53 Rodalben 1:8 (0:4). Tore: Dominik Zimmermann - Martin Behljulji (3), Nino Pfundstein (2), Costinel Boruga (2), Nicolai Agne

Tabellenspitze: 1. SV 53 Rodalben 16 Spiele/45 Punkte, 2. SV Trulben II 16/34, 3. SG Heltersberg/Geiselberg II 15/33.