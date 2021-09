Kann der FK Clausen in der Fußball-Bezirksliga nur gegen die Spitzenmannschaften gewinnen? Diese Frage stellt sich vor dem Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den Tabellenletzten, den SV Herschberg.

Von den bisherigen sechs Liga-Saisonspielen verlor Clausen vier. Die zwei Siege gelangen gegen den Titelanwärter SC Weselberg und den FV Bruchmühlbach, bis letzten Sonntag immerhin Tabellenzweiter. „Bei uns ist das oft ein mentales Problem. Gegen die vermeintlich starken Gegner sind alle von Beginn an mit dem Kopf dabei. Gegen schwächere denken manche, es geht von allein“, erklärt FKC-Spielertrainer Mario Feick. Beim jüngsten 5:1-Coup in Bruchmühlbach habe er mehr Spieler ersetzen müssen als bisweilen zuvor: „Wir mussten die gesamte Innenverteidigung umbauen. Ich selbst musste zurück auf die Sechserposition. Aber alles hat gut geklappt. Allerdings ist Bruchmühlbach kein Gegner, den ich am Ende unter den ersten fünf erwarte.“

„Hausaufgaben machen“

Die ersten fünf Teams in der Südstaffel der Bezirksliga erreichen die Aufstiegsrunde. Und darauf hofft Feick trotz der Niederlagen gegen Queidersbach und Rieschweiler immer noch. „Die nächsten drei bis vier Wochen könnten vorentscheidend sein. Wenn wir da unsere Hausaufgaben erledigen, könnte es vielleicht mit der Aufstiegsrunde klappen“, sagt Feick. Dafür dürfe allerdings gegen das noch sieglose Tabellenschlusslicht Herschberg nicht wieder der Schlendrian Einzug halten: „Das darf auf gar keinen Fall passieren.“

Der auf den vierten Platz abgerutschte SC Weselberg empfängt am Sonntag um 15.15 Uhr die aktuell nur einen Punkt schlechtere SG Rieschweiler II.