Der FC Ruppertsweiler darf auch kommende Saison in der B-Klasse Ost spielen. Der FCR setzte sich am Donnerstagabend vor rund 300 Zuschauern in einem Fußballkrimi mit 6:5 nach Elfmeterschießen gegen Palatia Contwig II durch.

RODALBEN. Es war schon 21.49 Uhr im Rodalber Lindersbach-Stadion, als Karl Sekoll in diesem vorsorglichen Abstiegsentscheidungsspiel der beiden B-Klasse-Vorletzten den Ball unhaltbar vom Elfmeterpunkt aus