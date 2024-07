Bereits in der ersten Runde ist der SV Hinterweidenthal aus dem Fußball-Verbandspokal ausgeschieden. Ein effizienter FC Rodalben schlug am Sonntag den Landesligisten mit 3:1 (1:0).

Vor 300 Zuschauern im Stadion Lindersbach ging der Bezirksliga-Aufsteiger durch einen Freistoß von Manuel Kölsch, den ein Hinterweidenthaler entscheidend ablenkte, in der 37. Minute in Führung. Bis dahin hatte der SVH schon „drei Riesenchancen vergeben“, wie dessen Sportvorstand Florian Eder beklagte. Zweimal brachte David Schneider den Ball nicht im Tor des guten Rodalber Keepers Jan Ohle unter, einmal scheiterte Spielertrainer Christian Singer.

Guter Hakim

Kurz nach dem Seitenwechsel schloss Julian Kölsch einen Konter nach prima Vorarbeit von Elias Hakim zum 2:0 ab (47.). Schneider gelang das Anschlusstor (51.), doch nur acht Minuten später stellte Hakim nach Zuspiel von Manuel Kölsch den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Dabei blieb es. Eder: „Wir hatten dann auch keine zwingenden Möglichkeiten mehr.“ Vergeblich forderten die Hinterweidenthaler eine Viertelstunde vor Schluss bei Schiedsrichter Philipp Nentwig einen Foulelfmeter.

„Hinterweidenthal hätte in der ersten Halbzeit in Führung gehen können, danach war es ein richtiger Pokalfight, in dem wir unsere Chancen besser genutzt haben“, zog Rodalbens Spielertrainer Julian Kölsch sein Fazit. Seine Mannschaft trifft in der zweiten Verbandspokalrunde am kommenden Wochenende – der exakte Termin steht noch nicht fest – auf den in Runde eins spielfreien Landesligisten SG Eppenbrunn.