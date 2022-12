Neben Fundhunden, einem verletzten Beagle und einer angefahrenen Katze hatte es die Tierrettung Contwig am Heiligabend auch mit einem anderen Tier zu tun: Einer Schlange.

Spät am Heiligabend klingelte das Telefon der Tierrettung. Die Pirmasenser Polizei bat um fachmännische Hilfe. Spaziergänger und ihr Hund waren in einem Wohngebiet in der Johannes-Kepler-Straße von einer Schlange angefaucht worden. Das Reptil saß auf einem Ast. Die ersten Aufnahmen waren nicht sonderlich, die Tierrettung vermutete, dass es sich um eine Nordamerikanische Kornnatter handelte. Da diese Schlange nicht heimisch ist, wurde ein Spezialfahrzeug mit einem Schlangen-Experten vorsorglich mitalarmiert.

Jedoch wurde vor Ort konnte schnell Entwarnung gegeben. Es handelte sich um eine 1,20 Meter lange heimische Ringelnatter, die wohl auf Beutezug im Wohngebiet unterwegs war und sich vom Hund der Familie bedroht gefühlt hatte. Sie wurde von der Tierrettung gesichert und am Eisweiher in Pirmasens wieder in die Freiheit entlassen.