Beim Testspiel des Fußball-Oberligisten FK Pirmasens gegen den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern am Montagabend muss es zu chaotischen Verkehrsverhältnissen rund um das Stadion gekommen sein.

Der Windsberger Dennis Schneble hat Fotos von in großer Zahl falschparkenden Stadionbesuchern an das Ordnungsamt geschickt. Die Politessen waren nicht vor Ort, wie die Pressestelle des Rathauses auf Anfrage bestätigte. Schneble ist als Radaktivist in der Region bekannt und war geschockt, als er am Montagabend auf der Husterhöhe vorbeiradelte. „Warum duldet die Stadt Pirmasens eine derart dreiste Anarchie?“, fragt der Windsberger, der alle Straßen am Stadion abgefahren sei und alles auf Video dokumentierte.

Egal ob Grünflächen oder absolutes Halteverbot sowie Gehwege, es sei alles zugeparkt worden. Einen Wagen des Ordnungsamtes hingegen habe er nicht gesehen. Was zutreffend ist, wie die Pressestelle des Rathauses einräumt. „Aufgrund von Erfahrungen aus der Vergangenheit bestand für die Veranstaltung kein Erfordernis einer besonderen Überwachung durch die Kräfte des Ruhenden Verkehrs“, teilte Talea Meenken von der Pressestelle mit. Deshalb sei auch das Ordnungsamt nicht vor Ort gewesen. Es habe zudem „keinerlei Beschwerden“ wegen Verkehrsbehinderungen gegeben. Auch seien keine Grünflächen beschädigt worden, wie Meenken weiter versichert.