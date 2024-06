Nach nur zwei Jahren schließt der Fahrradladen in der Hillstraße am 30. Juni. Der Grund sei das fehlende Personal, erzählt Sandra Dezius von der Geschäftsleitung des Unternehmens mit Hauptsitz in Ramstein-Miesenbach.

„Wir wollen nicht aufhören und sehen das Potenzial von Pirmasens“, betont die Fahrradhändlerin. Es sei jedoch kein Personal zu finden, dass auch bereit sei, zu den Arbeitszeiten des Einzelhandels im Geschäft zu stehen. „Wir brauchen Leute, die nicht nach Hause gehen, wenn die Arbeit noch nicht fertig ist und auch arbeiten, wenn Saison ist“, schildert sie das Problem ihrer Branche.

Im März 2022 hatte Dezius die Pirmasenser Filiale mit 400 Quadratmetern Fläche für Verkauf und Werkstatt eröffnet. Den Ladenbau hatte die Familie selbst erledigt. 120 Räder standen dort zum Verkauf. Mit drei Mitarbeitern war Dezius in Pirmasens gestartet. Jetzt arbeite nur noch ein Mann dort. Das sei zu wenig, weshalb sich die Familie für die Schließung und Konzentration auf den Hauptsitz in Ramstein-Miesenbach mit 600 Quadratmetern Verkaufsfläche entschlossen habe. Dort ist die Familie seit mehr als 20 Jahren nahe der Abfahrt Ramstein von der A62 als Fahrradhändler aktiv. Fabian Dezius war früher aktiver Radrennsportler.

Hol- und Bringservice bleibt erhalten

Sandra Dezius sieht das Fahrrad weiter als Zukunftsgeschäft, auch wenn in diversen Wirtschaftsberichten von einer schwächelnden Konjunktur bei Fahrrädern die Rede ist. 2025 sei ein neuer Fahrradboom zu erwarten, so ihre Prognose. Der Pirmasenser Standort habe zufriedenstellende Umsätze geliefert und Dezius hofft, dass die Kunden nun nach Ramstein kommen. Den Pirmasensern erhalten bleiben werde der Hol- und Bringservice für die Räder.