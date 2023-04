Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vierter Titel in Folge, davor schon die Goldmedaille 2016 in Kassel: Christin Hussong bleibt die dominierende Speerwerferin Deutschlands. Am Samstag bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Braunschweig war die mit 63,30 Meter siegreiche Herschbergerin aber nicht mit jedem Versuch zufrieden, schüttelte das ein oder andere Mal den Kopf und trat absichtlich über, weil das 600 Gramm schwere Wurfgerät die 60-Meter-Marke nicht erreichte.

„Der deutsche Meistertitel zählt. Ich bin sehr froh, dass ich ihn habe“, betonte die 27-Jährige. Zweifel ließ sie aber keine offen: „Es war nicht ganz so stabil heute.