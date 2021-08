Der Zeitpunkt war wohl ungewöhnlich – die Ehrungen dagegen hochverdient. Weil bekanntlich Corona im Januar zur Fasnachtszeit keine Veranstaltungen zuließ, haben die Vereine aus der Westpfalz ihre langjährigen Aktiven am Sonntag in der CVP-Halle mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet.

Normalerweise werden diese begehrten Verdienstorden bei einer zentralen Feierstunde mit närrischem Ambiente und großen Aufmärschen von der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalsvereine in der Stadthalle in Speyer verliehen. 270 neue Löwenträger aus den vier Bezirken Nord- und Mittelbaden, Vorderpfalz und Westpfalz wären dieses Jahr dabei gewesen. Schon damals ist bei den Westricher Vereinen die Idee aufgekommen, die Orden in einer kleinen, zivilen Feierstunde zu überreichen, sobald dies möglich sein sollte. Mit der Post wollten die Verantwortlichen sie jedenfalls nicht verschicken, wie CVP-Präsident Karl Schütz betonte.

Jetzt war es dann soweit und von den 24 in Frage kommenden Aktiven aus zehn Vereinen waren 19 mit ihrer Begleitung der Einladung gefolgt. Vorgestellt wurden sie vom Bezirksvorsitzenden Peter Schwiewager aus Kaiserslautern – die Auszeichnung mussten sie sich allerdings Corona-konform selbst umhängen.

Darunter waren fünf Fasnachter aus der Südwestpfalz. Ausgezeichnet wurden vom KV Elwetritsche Dahn die langjährige Gardetänzerin und Extollität Sabrina Paul und als Senior der 77-jährige Rudi Kobel, Elferrat und ehemaliger zweiter Vorsitzender. Bettina Kathary als Finanzchefin und Claudia Neuhard-Naab als begabte Büttenkanone sind beim KV Heggeschlubber in Fischbach von der ersten Stunde an dabei. Neue Löwenträgerin beim 1. Carneval-Verein Pirmasens ist die langjährige Gardetänzerin, Trainerin und Extollität Stephanie Clauer.

Weitere verdiente Fasnachter kamen aus Altenglan, Bruchmühlbach, Kaiserslautern, Miesau, Ramstein und Zweibrücken. Über den Goldenen Löwen dürfen sich seit rund 60 Jahren Karnevalisten aus den fast 400 Mitgliedsvereinen des Regionalverbandes Baden-Pfalz freuen, wenn sie sich 22 Jahre ununterbrochen für das närrische Brauchtum eingesetzt haben.