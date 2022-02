Im Pirmasenser Forstamt Westrich bahnt sich ein Wechsel an. Revierleiterin Thea Bernstein will in das Hinterweidenthaler Forstamt wechseln.

Ihr Revier würde dann von Jenny Petretschek übernommen, wie im Pirmasenser Hauptausschuss am Montag bekannt wurde. Das Bewerbungsverfahren für das bisher von Ludwig Vollmar in Hinterweidenthal betreute Revier „Mühlenberg“ läuft zwar noch, Bernstein präsentierte im Hauptausschuss aber schon mal ihre potenzielle Nachfolgerin, die sie derzeit bei der Arbeit im Revier unterstützt. Das von Petretschek zu betreuende Revier Pirmasens umfasst neben den Staatswaldteilen im Gersbachtal und südlich von Erlenbrunn auch den Stadtwald von Pirmasens sowie die Gemeinden Kröppen, Trulben, Schweix, Vinningen, Obersimten, Höheischweiler und Nünschweiler. Das Forstrevier Mühlenberg reicht von Leimen-Röderhof bis zur B48. Die aus Berlin-Pankow stammende Thea Bernstein war 2015 nach Pirmasens gekommen. Jenny Petretschek ist seit Anfang Januar in Pirmasens und war zuvor im Hunsrücker Idarwald sowie dem Hinterweidenthaler Forstamt.