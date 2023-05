Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach dem Saisonabbruch im Südwestdeutschen Fußball-Verband hat Karl-Heinz Halter sein Trainer-Engagement beim Bezirksligisten FV Bruchmühlbach beendet. Der 63-Jährige, früher Spieler und Chefcoach beim FK Pirmasens, ist im Gespräch als Sportlicher Leiter beim SV Morlautern, mit dem er in den 2010er-Jahren als Trainer von der Kreisliga bis zur Oberliga aufgestiegen war, zudem als Verbandspokalsieger den Einzug in die erste DFB-Pokalrunde schaffte. Eine Entscheidung über die Rückkehr Halters auf den Kieferberg soll am Gründonnerstag fallen.

In einer Sprachnachricht, die der RHEINPFALZ vorliegt, hat Halter am Freitag seine Spieler wie folgt informiert: „Hallo Mannschaft, hier spricht euer Noch-Trainer. Ich wollte