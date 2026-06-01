Hinter der Shell-Tankstelle sind sechs Tiny-Häuser vorgesehen. Das Gelände liegt im Bebauungsplan „Kaltenbach“. Die Baufläche am Teufelstisch ersetzt eine Bauruine.

In der Gemeinde sind damit zwei „Leuchtturmprojekte“ auf dem Weg. Der Rat hat am Dienstag eine Änderung des Bebauungsplans für den Bereich „Im Handschuhteich“ beschlossen. Hinter dem nüchternen Verfahren stehen zwei Vorhaben: ein Eventhotel und sechs Tiny-Häuser hinter der Shell-Tankstelle.

Ortsbürgermeister Georg Eitel nennt die Projekte „äußerst positiv für die touristische Aufwertung“ von Gemeinde und Region. Bereits im Juli vergangenen Jahres waren beide Vorhaben im Gemeinderat vorgestellt worden. Der Hotelkomplex ist mit rund neun Millionen Euro veranschlagt und soll auf dem Gelände der derzeitigen Bauruine links vor dem Parkplatz „Erlebnispark Teufelstisch“ entstehen.

Geplant sind ein Restaurant mit 150 Sitzplätzen, ein Schwimmbad sowie 26 Zimmer. Die Küche soll dem Standard der „gehobenen Gastronomie“ entsprechen. Investor ist ein Gastronom, der bereits zwei Betriebe in der Mannheimer Innenstadt und in Mutterstadt führt; der Name ist noch nicht öffentlich.

Die sechs Tiny-Häuser sind auf dem früheren Grundstück des Besitzers Ralph Pavlitzek geplant. Eigentümer ist die Hoffmann Bau- und Immobilien GmbH der Gebrüder Mark und David Hoffmann sowie ihres Vaters. Das gesamte Areal liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Kaltenbach“ und soll als Mischgebiet entwickelt werden.

Eitel zufolge sollen sowohl neuer Wohnraum als auch die touristische Nutzung gefördert werden. Das Gebiet gliedert sich in einen nördlichen Bereich und zwei südliche, ausschließlich gewerbliche Teilflächen. Die Kosten trägt der Investor.