Der FK Pirmasens hat am fünften Spieltag der Fußball-Regionalliga seine erste Niederlage einstecken müssen. Nach 1:0-Halbzeitführung verlor die Mannschaft von Trainer Patrick Fischer noch mit 1:2 gegen Titelanwärter TSV Steinbach Haiger. Vor 500 Zuschauern – mehr durften wegen der Corona-Pandemie nicht ins Framas-Stadion – brachte Dennis Krob den FKP in der 25. Minute per Handelfmeter in Führung. Die Hessen glichen durch einen weiteren, sehr umstrittenen Handelfmeter zum 1:1 aus; Daniele Gabriele verwandelte (47.). Fünf Minuten später traf Sasa Strujic im Strafraumgetümmel nach einer Linksecke des Pirmasensers im TSV-Trikot, Dennis Chessa.