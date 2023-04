Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das muss man erst einmal schaffen! Michael Müller ist in einer Saison in drei Vereinen in drei verschiedenen Funktionen in zwei Ligen tätig. Nun engagiert er sich wieder als Trainer beim SSV Höheinöd. Seinen Heimatverein will der Automobilkaufmann vor dem Abstieg in die C-Klasse bewahren.

Michael Müller startete als Co-Trainer und Teammanager des Landesligisten VB Zweibrücken in die Saison 2021/2022. Nach internen Differenzen trennte sich der rührige Höheinöder