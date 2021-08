In den vergangenen Tagen haben Unbekannte an zwei Schulen im Stadtgebiet randaliert und erheblichen Schaden angerichtet.

Zwischen Freitag, 20 Uhr, und Montag, 10 Uhr, warfen Unbekannte mit Steinen drei Fenster, eine Glastür und ein gläsernes Vordach eines Nebengebäudes der Horebschule in der Herzogstraße ein. Die Polizei vermutet, dass die Täter das Schulgelände über den benachbarten Spielplatz betreten und verlassen haben. Der Schaden beträgt 5000 Euro.

Zwischen Samstag, 14. August, 11 Uhr, und Samstag, 21. August, 10 Uhr, versuchten Unbekannte, die Metalltür zur ehemaligen Aula der Berufsschule in der Adlerstraße aufzuhebeln. Der Schaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 06331/5200 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.