Der Kammerchor des Pirmasenser Immanuel-Kant-Gymnasiums unter der Leitung von Volker Christ darf nun doch nicht an der Euroclassic-Premiere in der Stadt mit dem Titel „Voices of the North“ teilnehmen. Grund dafür ist der aktuelle Corona-Hygieneplan für Schulen in Rheinland-Pfalz.

„Wieder einmal werden Enthusiasmus und Kreativität von Jugendlichen durch Paragrafenreiterei gekappt“, echauffiert sich Volker Christ. Grund für die untersagte Teilnahme sei