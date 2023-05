Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der SC Weselberg peilt in der Fußball-Bezirksliga den dritten Sieg in Serie an. Zu Gast ist am Sonntag (Anstoß: 15.15 Uhr) der FV Bruchmühlbach, der zuletzt viermal hintereinander verlor.

„Ich denke, Bruchmühlbach hat sich als Mannschaft noch nicht vollständig gefunden, hat aber immer noch Spieler von hoher Qualität“, sagt Weselbergs Spielertrainer Felix Assel.