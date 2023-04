Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die kleinste 800-Meter-Läuferin der Leichtathletik-Hallen-Pfalzmeisterschaften in Ludwigshafen war die schnellste: Die 1,33 Meter messende Lembergerin Emilia Becker hängte alle 17 Konkurrentinnen in der Altersklasse W12 ab und siegte in 2:43,31 Minuten.

Die Zehnjährige vom TV Lemberg hatte fünf Sekunden Vorsprung auf die Zweitplatzierte, Franziska Huber (LC Haßloch/2:48). „Die Renneinteilung war auf eine schnelle Zeit ausgelegt“,