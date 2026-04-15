Tischtennis-Oberligist TTC Nünschweiler hat sich für die kommende Saison mit Ilja Kratschmer verstärkt.

Der 25-jährige Angriffsspieler schlug in der gerade abgeschlossen Runde für den TTC Winnweiler in der 2. Pfalzliga West auf, weist dort mit 29:4 Siegen die zweitbeste Bilanz nach Ex-Nationalspielerin Tanja Krämer ( TTC Höhfröschen) auf.

Insgesamt 19 Jahre spielte Kratschmer für seinen Heimatverein, den TTC Winnweiler. Er war in den vergangenen Jahren immer wieder bei verschiedenen Vereinen gehandelt worden. Ein Jahr zuvor in der 1. Pfalzliga spielte der Student der Wirtschaftsmathematik ebenfalls eine absolute Topbilanz. Zuletzt ergatterte Kratschmer ein Ticket für die südwestdeutsche Meisterschaft, die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft, verpasste dort allerdings den Einzug ins Halbfinale.

Kratschmer gehört zu den stärksten Spielern der Pfalz, trainierte in den vergangenen Monaten immer wieder bei der SG Waldfischbach mit. Mit einem Spielstärkewert von 2021 ist derzeit noch fraglich, ob er bei Nünschweiler im ersten oder zweiten Paarkreuz zum Einsatz kommt.