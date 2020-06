Zwei Hotels im Landkreis wurden von Einbrechern heimgesucht, wie die Polizei mitteilt. In der Waldfischbacher Hauptstraße waren Täter in der Nacht zum Freitag zwischen 22 und 6 Uhr am Werk. Sie öffneten ein gekipptes Fenster und gelangten so ins Innere. Zuvor waren sie bei dem Versuch gescheitert, die mehrfach verriegelte, rückseitige Terrasseneingangstür aufzuhebeln. Entwendet wurde etwa 150 Euro Wechselgeld aus einer verschlossenen Schublade, die aufgehebelt wurde.

Bei einem versuchten Einbruch blieb es in der Nacht zum Donnerstag in Dahn. Dort versuchten zwei Täter um 3.10 Uhr, zwei Türen und ein Fenster an einem Hotel in der Eybergstraße aufzuhebeln. Eine Überwachungskamera dokumentierte ihre vergeblichen Bemühungen. Die Männer sollen zwischen 55 und 65 Jahre alt sein, gut gekleidet und alkoholisiert gewesen sein. Einer sei von auffallend fülliger Statur mit Halbglatze und Schnauzbart, der andere etwas schmächtiger mit dunklem Kurzhaarschnitt. Der Schaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich jeweils bei der Polizei Pirmasens unter Telefon 06331/520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de melden.