Die Hochschule Kaiserslautern hat den Preis des Deutschen Akademischen Auslandsdienstes am Campus Pirmasens an den syrischen Studenten Hassan Alhaji verliehen. Der 24-Jährige ist nicht nur ein erfolgreicher Student, er zeigt auch großes soziales Engagement in Pirmasens.

Hassan Alhaji kam im November 2015 auf der Flucht vor dem Bürgerkrieg in Syrien nach Deutschland. Der 24-Jährige wusste damals bereits, dass es mehrere Monate dauern kann, bis er eine offizielle Aufenthaltserlaubnis und damit einen finanzierten Deutschkurs erhält. „Ich habe aber gesagt, ich verliere die Zeit nicht, ich muss die Sprache lernen, weil sie der Schlüssel für alles ist“, erklärt Alhaji. Also hat er das Lernen der deutschen Sprache zunächst in eigene Hände genommen. Durch Bücher und soziale Medien habe er sich die Grundlagen selbst beigebracht.

„Zwei Monate nach meiner Ankunft konnte ich für andere bereits übersetzen“, verrät Alhaji. Das habe viele beeindruckt und ihn weiterhin angespornt, die Sprache zu erlernen. Nach dem Erhalt der Aufenthaltserlaubnis konnte Alhaji an einem viermonatigen Intensivkurs in Würzberg teilnehmen. „Für diese Zeit bin ich dankbar, weil ich dort sehr viel gelernt habe“, erinnert sich der 24-Jährige. Nach nur einem Jahr beherrschte der Student die deutsche Sprache auf dem C1-Niveau und qualifizierte sich somit für die Aufnahme eines Studiums in Deutschland.

Faszination Pharmazie

Alhaji hat sich 2019 für den Studiengang der Angewandten Pharmazie an der Hochschule Kaiserslautern entschieden. „Mich hat der Bereich schon seit meiner Kindheit fasziniert“, verrät der Student. Bereits sein Onkel habe in einer Apotheke gearbeitet. „Damals dachte ich mir: Ich möchte irgendwann nicht nur Verkäufer sein, sondern verstehen, aus was diese Medikamente bestehen“, sagt Alhaji.

Der 24-Jährige hat den Preis des Deutschen Akademischen Auslandsdiensts aufgrund seiner hervorragenden Studienleistung und seines sozialen Engagements erhalten. Die mit 1000 Euro dotierte Auszeichnung kann einmal jährlich in Eigenregie von deutschen Hochschulen an internationale Studierende vergeben werden. Der Studiengangsleiter der Angewandten Pharmazie Niels Eckstein, der Alhaji für den Preis vorgeschlagen hat, sieht den 24-Jährigen als Vorbild für andere Studierende. „Das Erlernen der deutschen Sprache aus eigenem Antrieb imponiert mir“, erklärte Eckstein in seiner Ansprache.

Hilft beim Pakt für Pirmasens

Um seine internationalen Kommilitonen bei sprachlichen und fachlichen Schwierigkeiten zu unterstützen, hat Alhaji ebenfalls Lerngruppen an der Hochschule gegründet. „Ich habe die Verantwortung übernommen und gesagt, ich organisiere das“, sagt der 24-Jährige. In den Lerngruppen sei nicht nur das Fachliche geübt worden, sondern auch das Formulieren der Antworten. Während der Corona-Pandemie habe man sich ebenfalls digital getroffen.

Neben dem Engagement an der Hochschule ist Alhaji in mehreren sozialen Einrichtungen aktiv. „Ich habe damals parallel zum Studium in einem Sprachinstitut gearbeitet“, erzählt der Student. Dabei habe er geholfen, Deutsch als Zweitsprache zu vermitteln. Mittlerweile ist Alhaji nicht nur beim Pakt für Pirmasens tätig, sondern auch beim ASB Pfalzblick als Betreuungshelfer für geistig oder körperlich beeinträchtigte Menschen.

Warten auf den Master-Studiengang

Wie es für Alhaji weitergeht, ist noch unklar. Zunächst stehe die Bachelorarbeit bevor. „Ich habe großes Interesse in verschiedenen Bereichen“, sagt der Student. Momentan werde noch kein Master-Studiengang an der Hochschule Kaiserslautern in seinem Fachbereich angeboten. Alhaji hofft, dass sich das bis zu seinem Abschluss ändert. „Ich habe mich hier eingelebt“, berichtet der 24-Jährige.