Simon Schiel hat ein anstrengendes Wochenende hinter sich.

Am Samstag startete der Kanusportler aus Pirmasens erstmals bei den deutschen Jugendmeisterschaften im „Xtreme Slalom“ in München. Nach einem Einzellauf auf Zeit im Floßkanal ging der 16-Jährige von Position acht in sein Viertelfinale, wo vier Paddler gleichzeitig bei erlaubter gegenseitiger Behinderung im Wasser waren. Simon Schiel wurde Dritter, und nur die besten zwei qualifizierten sich fürs Halbfinale. Von der bayerischen Landeshauptstadt ging es dann direkt nach Bad Kreuznach zum Herbstslalom. Dort belegte er mit seinen beiden Vereinskollegen vom KSV Bad Kreuznach, mit denen er eine Woche zuvor bei den deutschen Jugend-Mannschaftsmeisterschaften alle 20 Konkurrenzteams distanziert hatte, Rang drei. In Bad Kreuznach wurde Slalomkanutin Britta Jung aus Höheischweiler am Samstag Rheinland-Pfalz-Meisterin im Kajak-Einer der B-Schülerinnen (zehn bis zwölf Jahre). Außerdem siegte die Schülerin des Pirmasenser Kant-Gymnasiums im Canadier 2 mit dem Bad Kreuznacher Jan Zinner.