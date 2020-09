Eine neue Corona-Infektion wurde am Mittwoch für die Südwestpfalz bestätigt. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, hat sich im privaten Umfeld eines Italien-Reiserückkehrers aus der Verbandsgemeinde Hauenstein eine Person infiziert. Damit gibt es acht bestätigte aktuelle Covid-19-Fälle im gesamten Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Südwestpfalz: drei in Zweibrücken, zwei jeweils in Pirmasens und in der Verbandsgemeinde Hauenstein sowie einer in der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben.

Das Gesundheitsamt empfiehlt Personen mit Symptomen, sich umgehend telefonisch bei ihrem Hausarzt, bei der Hotline 06331/809-750 (Montag bis Freitag 9 bis 12) oder der landesweiten 0800/9900400 zu melden. Reiserückkehrer aus einem Risikogebiet sind verpflichtet, sich beim Gesundheitsamt zu melden und zwei Wochen in Quarantäne zu gehen.

