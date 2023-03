In der Pirmasenser Innenstadt könnte es möglicherweise demnächst wieder einen Supermarkt geben. Nach Informationen der RHEINPFALZ existieren solche Pläne für das ehemalige Kaufhallenareal. Dort soll ein Komplex entstehen, in dem neben altersgerechten Wohnungen auch ein Biomarkt geplant war. Dieser ist jedoch abgesprungen. Nicht zuletzt, weil sich die Bauarbeiten immer wieder aufs Neue verzögern. Zum heutigen Zeitpunkt ist nicht abzusehen, ob und wann das Gebäude einzugsbereit sein wird. Neben der Caritas, die die Wohnungen mieten will, steht ein weiterer Mieter fest. Die Wasgau AG hat angekündigt, eine neuartige Form einer Bäckerei auf dem Areal zu verwirklichen. Die RHEINPFALZ hat erfahren, dass dies nicht die einzige Mietfläche sein könnte, die von der Wasgau AG belegt werden soll. Im Hintergrund laufen dem Vernehmen nach Gespräche, ob der Lebensmittelkonzern die freigewordenen Räume des Biomarktes übernimmt. Die Sprecherin des Konzerns, Isolde Woll, bestätigt auf Anfrage die Informationen der RHEINPFALZ. Sie sagt: „Die Wasgau AG prüft derzeit, ob ein entsprechendes Engagement möglich wäre.“