Der Bio-Frischmarkt in der Ringstraße schließt zum 31. Dezember und wird nicht wieder in Pirmasens öffnen. Die Saarbrücker Bio-Frischmarkt GmbH gibt den Standort Pirmasens auf. Damit verliert auch das Schuhstadt-Center auf dem früheren Kaufhallengelände einen großen Mieter.

Der Bio-Frischmarkt eröffnete im November 2004 in dem früheren Kino in der Ringstraße. Davor war eine Lidl-Filiale in dem Gebäude. 3500 Artikel umfasste das Sortiment