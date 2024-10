Aus „ Edeka Flaschkowatz“ wird „ Edeka Kissel SBK“. Zum 29. Oktober übernimmt die Kissel Unternehmensgruppe mit Sitz in Landau den Edeka Markt in der Landauer Straße 3. Der bisherige Inhaber Pascal Flaschkowatz freut sich auf einen neuen Lebensabschnitt und kommentiert seinen Ausstieg mit den Worten: „Der Schritt in die Selbstständigkeit als Edeka Kaufmann war aufregend und lehrreich und wird mir immer in guter Erinnerung bleiben.“

Am 28. Oktober bleibt der Markt wegen Inventurarbeiten und der Umflaggung auf Edeka Kissel SBK für einen Tag geschlossen. Bereits den Tag darauf ist wie gewohnt von 7 bis 20 Uhr geöffnet. Der Verbrauchermarkt wird von Heiko Karg geleitet. Ihm zur Seite steht ein 30-köpfiges Team. Die Kundschaft soll von Beginn an bei der Weiterentwicklung des Sortiments einbezogen werden, verspricht der Vertriebsleiter des Kissel Einzelhandels, Matthias Scholz.

Die Kunden finden auf der Pirmasenser Verkaufsfläche von rund 1.505 Quadratmetern etwa 20.000 Artikel. „Mit unserem breiten Angebot an Kissel-Eigenmarken, Markenartikeln, regionalen Artikeln sowie Edeka-Eigenmarken- und Discountartikeln möchten wir jeden Kunden ansprechen“, erklärt Heiko Karg. Herzstück des Marktes seien die Frischetheken im Fleisch- und Wurstbereich, Käse und Fisch oder aber auch die Weinabteilung. Außerdem könne man nun auch den Pirmasenser Kunden die Metzgerei- und Wurstspezialitäten der unternehmenseigenen Hausmetzgerei anbieten, so Vertriebsleiter Scholz.

Obwohl der Markt bereits Ende Oktober übernommen wird, erfolge die feierliche Einweihung erst Anfang Dezember mit Eröffnungsangeboten, Verkostungen und Gewinnspielaktionen.