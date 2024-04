Die kleinen gelb-schwarzen Parksensoren sorgen für hitzige Diskussionen in Pirmasens. 20 davon gibt es schon. Die werden jedoch laut Bürgermeister Michael Maas nur testweise eingesetzt. Es sollen die „dümmsten Sensoren dieser Art“ sein.

Die SPD-Fraktion im Pirmasenser Stadtrat will die Müllgebühren angesichts drastisch gesunkener Verbrennungspreise in der Müllverbrennungsanlage (MVA) senken. Das will auch Bürgermeister Michael Maas (CDU), aber erst einmal will er für die nächsten drei Jahre eine saubere Kalkulation erstellen.

In Gersbach soll demnächst ein Waldaktionspfad entstehen. Mitmachstationen sollen das Umweltbewusstsein von Kindern erweitern. Sobald die Witterung ein bisschen besser ist, sollen die Arbeiten an dem Pfad beginnen.

72 Stunden waren Jugendgruppen in ganz Deutschland unterwegs, „um die Welt ein Stück besser zu machen“. In Hauenstein waren die Pfadfinder und die KjG aktiv. Zu ihnen gesellte sich eine Gruppe, deren Mitglieder dem Jugendalter längst entwachsen sind: die „Hulwische“.

In manchen Dörfern der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land war es bis zuletzt spannend: Treten die Amtsinhaber noch mal an? Wer möchte Nachfolger eines extrem beliebten Bürgermeisters werden? Nun steht es fest.

Sind Traktoren über die letzten Jahre wirklich größer geworden oder entsteht der Eindruck nur bei Autofahrern wenn sie auf der Landstraße hinter dicken Maschinen mit noch größeren Anhängern fahren. Die RHEINPFALZ hat nachgefragt.

„Wenn man im Internet ,Heiraten’ eingibt, soll man auf Zweibrücken stoßen.“ Dieses Ziel gab Standesamtsleiterin Yvonne Langner 2016 aus. Gültig ist es immer noch. Gerade wurde wieder ein neues Angebot zum Ja-Sagen in der Rosenstadt ausgeheckt.

Der protestantische Kirchenbezirk Zweibrücken muss sich von kirchlichen Gebäuden trennen. Am Anfang dieses Prozesses steht die Erfassung.