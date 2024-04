Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der protestantische Kirchenbezirk Zweibrücken muss sich von kirchlichen Gebäuden trennen. Am Anfang dieses Prozesses steht die Erfassung: Am Donnerstag, 25. April, erfahren Verantwortliche jeder Region des Kirchenbezirks in der Karlskirche, wie sie ihre Gebäudedaten in einer Software darzustellen haben.

Bei der Erfassung von kirchlichen Gebäuden soll es auch um Faktoren wie Nutzung und Erreichbarkeit gehen. Unter anderem darüber wird bei einem Treffen der Verantwortlichen am Donnerstag gesprochen.