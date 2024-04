Die Müllgebühren will die SPD-Fraktion angesichts drastisch gesunkener Verbrennungspreise in der Müllverbrennungsanlage (MVA) senken. Das will auch Bürgermeister Michael Maas (CDU), aber erst für die nächsten drei Jahre eine saubere Kalkulation erstellen. Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) war angesäuert wegen des SPD-Antrags.

Auslöser für den SPD-Antrag war die Gebührensenkung im Landkreis Südliche Weinstraße, die dort mit großer Pressemitteilung kundgetan wurde. Maas wollte von einer Senkung aber nichts wissen und verwies auf steigende Preise beim Transport, Biomüll oder den Müllmännerlöhnen. Die gebe es aber auch beim Kreis Südliche Weinstraße, meinte Gerhard Hussong (SPD) am Montag im Stadtrat. Die Südpfälzer müssten sogar noch höhere Transportkosten zur MVA schultern und konnten dennoch die Gebühren senken, so Hussong. Die Bürger würden beispielsweise über die angehobene Grundsteuer immer mehr belastet, da könne die Stadt bei den Müllgebühren entgegen kommen, findet der Sozialdemokrat.

„Das Thema war ausführlich im Hauptausschuss. Da war nichts von der SPD zu hören“, monierte OB Zwick und unterstellte den Sozialdemokraten ein Wahlkampfmanöver. Auch Stefanie Eyrisch (CDU) verwies auf den Hauptausschuss, zeigte sich aber dennoch mit dem SPD-Vorschlag einverstanden. „Wir sind da auf einer Linie“, so Eyrisch, die jedoch erst einen Spielraum für eine Senkung haben will, bevor an der Gebührenschraube nach unten gedreht werden kann.

Gibt es einen Spielraum?

Den Spielraum erkennt Bürgermeister Maas noch nicht, der im Gegenteil darauf verwies, dass Pirmasens jetzt schon niedrigere Gebühren als die Südpfalz vorweisen könne. Maas appellierte an die Geduld der SPD. Derzeit werde eine Kalkulation für die nächsten drei Jahre erarbeitet und wenn bei der rauskomme, dass gesenkt werden könnte, dann werde das auch passieren. Der SPD-Antrag wurde an den Werksausschuss verwiesen.