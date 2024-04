In manchen Dörfern war es bis zuletzt spannend: Treten die Amtsinhaber noch mal an? Wer möchte Nachfolger eines extrem beliebten Bürgermeisters werden? Nun steht es fest.

Wer jetzt noch Bürgermeister werden will, ist zu spät dran: Am Montagabend um 18 Uhr endete die Frist, um bei der Kommunalwahl am 9. Juni zu kandidieren. Alle Listen für die Wahlen zum Gemeinderat, Verbandsgemeinderat, Kreistag und Ortsbeirat sowie die erforderlichen Unterlagen für die Bewerbung als Ortsvorsteher oder Bürgermeister mussten bis dahin abgegeben sein.

Dass sie eingegangen sind, heißt noch nicht, dass alle Bewerber auch zugelassen werden. In den nächsten Tagen treffen sich die Wahlausschüsse in den Dörfern und Verwaltungen, um zu überprüfen, ob alle Vorgaben eingehalten wurden. Dazu zählt, dass Bewerber, die nicht von einer Partei oder Wählergruppe aufgestellt wurden und die nicht zur Wiederwahl stehen, eine bestimmte Anzahl von Unterstützerunterschriften einreichen. Damit soll sichergestellt werden, dass der Bewerber oder die Bewerberin ein Mindestmaß an Rückhalt im Dorf hat. Die Anzahl der benötigten Unterschriften hängt von der Einwohnerzahl ab. Nur in Dörfern mit weniger als 500 Einwohnern sind sie nicht notwendig.

Eine Sorge war unbegründet

Gab es im Vorfeld die Sorge, dass sich nicht genug Bürgermeisterkandidaten finden, so zeigt sich nun: Diese Sorge war unbegründet. Zwar gibt es in Biedershausen, Hettenhausen, Kleinbundenbach, Knopp-Labach und Schmitshausen keine Bewerber, aber das heißt nicht, dass diese Dörfer im Sommer ohne Bürgermeister dastehen. Wo sich keine Kandidaten gemeldet haben, wählt der Gemeinderat den Bürgermeister. Das können auch die Amtsinhaber sein. Christian Bühler (Biedershausen), Manfred Gerlinger (Kleinbundenbach) und Ralf Schneider (Knopp-Labach) hatten bereits Ende 2023 im Gespräch mit der RHEINPFALZ angekündigt, dass sie zu einer weiteren Amtszeit bereit wären. Markus Schieler (Schmitshausen) hatte angekündigt, dass er sein Amt abgeben möchte. Hettenhausen hat seit dem Rücktritt von Tobias Woll im Juli 2022 keinen Bürgermeister mehr. Dort führt der erste Beigeordnete Dieter Bastian die Amtsgeschäfte.

Klar ist schon jetzt, dass etwa ein Drittel der Dörfer einen neuen Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin bekommen wird. Das sind Dörfer, in denen die Amtsinhaber nicht mehr antreten, wo sich aber neue Kandidaten gemeldet haben: Battweiler, Dellfeld, Hornbach, Käshofen, Lambsborn, Martinshöhe, Obernheim-Kirchenarnbach, Riedelberg, Rosenkopf, Wallhalben und Walshausen.

Hier war es besonders spannend

Christian Schwarz (Riedelberg) und Christine Burkhard (Wallhalben) hatten offen gelassen, ob sie noch einmal antreten. Nun ist so gut wie klar: Beide geben ihr Amt nach einer Amtszeit ab. Sie haben bis Montagabend keine Bewerbung bei ihrer Verwaltung eingereicht. Ein Hintertürchen bleibt noch: Da sie auch Wahlleiter in ihren Gemeinden sind, könnten sie die Unterlagen auch bei sich selbst abgegeben haben. In Riedelberg könnte aber Gereon Lethen in die Fußstapfen seines Vaters Peter Lethen treten, der von 2014 bis 2019 Bürgermeister war. In Wallhalben könnte Peter Sprengart im dritten Anlauf Bürgermeister werden – sofern er sich gegen Volker Bauer durchsetzt. Sprengart verlor 2019 in der Stichwahl gegen Christine Burkhard.

Offen war auch lange, wer in Walshausen Nachfolger von Gunther Veith werden möchte, der stets extrem hohe Zustimmungswerte hatte. Nun steht fest: Reiner Reidenbach, der 2019 die meisten Stimmen für den Gemeinderat bekommen hatte, bewirbt sich für das Amt des Bürgermeisters.

Die Bürgermeisterkandidaten

Althornbach Bernd Kipp (FWG)

Miriam Schery (SPD)

Battweiler Stefan Hlava (SPD)

Bechhofen Thorsten Jung (SPD)

Paul Sefrin (CDU)

Bottenbach Klaus Weber

Contwig Nadine Brinette (CDU)

Dellfeld Erich Buchmann (FWD)

Marcus Spies (CDU)

Dietrichingen Ulrike Vogelgesang

Großbundenbach Dieter Glahn (SPD)

Steffen Schmidt

Großsteinhausen Volker Schmitt

Herschberg Andreas Schneider (IZH)

Dietmar Huber (SPD)

Hornbach Thomas Hohn (FDP)

Judith Schlachter (SPD)

Käshofen Angela Schneider-Gabriel

Kleinsteinhausen Martina Wagner

Krähenberg Walter Arzt

Lambsborn Markus Schwarz (SPD)

Martinshöhe Peter Palm (WG Haack)

Thomas Weiß (SPD)

Maßweiler Herbert Semmet (CDU)

Mauschbach Bernhard Krippleben (Fr. Liste)

Nünschweiler Jürgen Beil (CDU)

Obernh.-Kirchenarnb. Ralf Hemmer (CDU)

Katharina Bäcker (FWG Neumühle)

Reifenberg Pirmin Zimmer (CDU)

Rieschweiler-M. Hans-Dieter Bißbort (FWG)

Peter Roschy (SPD)

Riedelberg Gereon Lethen

Rosenkopf Maria Fier

Saalstadt Gerd Kiefer

Wallhalben Volker Bauer (WG Bauer)

Peter Sprengart (CDU)