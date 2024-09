2022 hatte zweimal das Nachbarhaus der Contwiger Gastwirtschaft Bärmann gebrannt. Nach einem weiteren Feuer im März 2024 in Pirmasens wurde ein Mann festgenommen. Er hatte in beiden betroffenen Häusern gewohnt und steht nun wegen der drei Brände vor Gericht. Er bestreitet, die Feuer gelegt zu haben. Am Montag hat der Prozess vor dem Landgericht Zweibrücken begonnen. Wie der erste Verhandlungstag gelaufen ist, lesen Sie hier