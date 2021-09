Am Dienstagabend, gegen 18 Uhr, meldeten Anwohner der Polizei einen Mann, der orientierungs- und wahllos an Haustüren in der Littersbachstraße klingeln würde. Die Beamten veranlassten, den desorientierten Mann mit einem Rettungswagen ins städtische Krankenhaus zu bringen. Daran hatte der Mann kein Interesse und er versuchte, sich zu entfernen. Trotz angedrohtem Tasereinsatz kam es zu einem Gerangel mit den eingesetzten Polizisten. Nachdem der Mann zu Boden gebracht werden konnte, wehrte er sich mit mehreren Fußtritten. Um das zu unterbinden, wurde ein Taser dreifach im Kontaktmodus eingesetzt – doch auch das blieb ohne Erfolg. Erst als der 31-Jährige fixiert werden konnte, war es möglich, ihn ins Krankenhaus zu bringen, wo ihm auf richterliche Anordnung eine Blutprobe entnommen wurde. Bei der Durchsuchung des Mannes stellten die Polizisten ein Einhandmesser und Haschisch sicher. Zwei Polizeibeamte wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Der Mann blieb trotz des dreifachen Tasereinsatzes unverletzt, verblieb aber wegen seines verwirrten Zustands dennoch im Krankenhaus. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen. Der gleiche Mann wurde bereits am Dienstagmorgen, gegen 9.30 Uhr, auffällig. Bei einer Kontrolle in der Littersbachstraße stellte die Polizei fest, dass die Kennzeichen an seinem Auto und seinem Motorrad gestohlen waren.