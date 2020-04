Im Laufe des Mittwochs hat es in Waldfischbach-Burgalben mehrere kleine Brände gegeben. Am Carentaner Platz, der Bahnhofstraße und am Mühlköpfchen fing Buschwerk Feuer – „auf bislang unbekannte Art und Weise“, heißt es im Polizeibericht. Ein nennenswerter Schaden ist in keinem Fall entstanden. Die Waldfischbacher Feuerwehr brachte die drei Brandherde schnell unter Kontrolle. Laut Polizei ist die Brandgefahr wegen der anhaltenden Trockenheit derzeit hoch. Zeugen sind gebeten, sich mit der Dienststelle in Waldfischbach-Burgalben in Verbindung zu setzen: Telefon 06333/9270, E-Mail piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de.