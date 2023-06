Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fußball-Verbandsligist SG Rieschweiler ist nach der Corona-Pause wieder ins Training eingestiegen. Mit Tugenden aus dem Profi-Fußball will der neue Coach, der ehemalige FKP-Abwehrchef Patrick Hildebrandt, seine Spieler für die Saison fit machen.

In vier Gruppen unterteilt, startete am Sonntag der gesamte Herrenkader der SG Rieschweiler, die ein Team in der Verbandsliga und ein Team in der Bezirksliga Westpfalz stellt, in die Vorbereitung auf