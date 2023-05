Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vier Spiele, vier Siege – die Bilanz des FK Pirmasens gegen Rot-Weiß Koblenz ist makellos. Auch im Regionalliga-Hinspiel in dieser Saison im Stadion Oberwerth setzte sich „die Klub“ souverän durch. Dennoch steht das Team vom Deutschen Eck, das am Samstag um 14 Uhr auf der Husterhöhe antritt, in der Tabelle nun vor dem FKP.

Dennis Chessa war im Oktober beim 2:0-Sieg des FK Pirmasens in Koblenz der überragende Mann – nicht nur weil er den Elfmeter zum 1:0 herausholte und das zweite Tor köpfte.