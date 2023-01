Der Flüchtlingszustrom und eine Geburtensteigerung sorgen in Pirmasens wieder für steigende Einwohnerzahlen. Diesmal sogar für deutlich mehr Zuzüge als 2016.

Vor sieben Jahren konnte die Pirmasenser Stadtverwaltung nach Jahrzehnten des Bevölkerungsrückgangs 400 Einwohner mehr melden. Jetzt sind ist es ein Plus von 653. 42.285 Einwohner zählt Pirmasens aktuell. Das sind sogar mehr als nach dem Zwischenhoch von 2016 und 2017 mit 42.184 Menschen. Oberbürgermeister Markus Zwick will die Steigerung der Einwohnerzahl nicht allein auf den erneuten Zustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine und anderen Krisengebieten zurückführen, wie er beim Neujahrsempfang betont hatte. Womit er auch recht hat. Die Geburtenzahl ist schließlich auch deutlich angestiegen.

Die Pirmasenser brachten im vergangenen Jahr 331 Babys zur Welt, ein Plus von 22 Kindern gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt kamen im Pirmasenser Krankenhaus natürlich viel mehr Kinder zur Welt. 921 Geburten wurden 2022 dort verzeichnet, was einen neuen Rekord darstellt. In den Vorjahren waren es zwischen 821 und 845 Geburten. Die Jungs waren übrigens in der Mehrzahl. 479 Jungen und 442 Mädchen wurden beim Standesamt angemeldet. Es ist damit das zweite Jahr in Folge mit einem deutlichen Jungen-Überschuss. 2019 waren es 35 Mädchen mehr als Jungs.

Weniger Erlenbrunner, Gersbacher und Windsberger

Die Statistik wird vor allem den Fehrbacher Ortsvorsteher Christian Mühlbauer freuen. Fehrbach nähert sich bei den Einwohnern wieder der 1500er Marke und wächst seit drei Jahren stramm. 2020 waren es 31 Fehrbacher mehr. Ein Jahr später wieder ein Plus von zwölf und jetzt kamen nochmal 21 Einwohner dazu, womit nun 1490 Fehrbacher gezählt werden. Ähnlich gute Zuwachsraten haben nur noch die Niedersimter, die sich im vergangenen Jahr um 28 vermehrt haben und jetzt bei 1087 Einwohnern liegen. Das waren 2018 mit 1047 Einwohnern deutlich weniger.

Federn lassen musste Erlenbrunn mit elf Einwohnern weniger. Aktuell leben noch 1474 Erlenbrunner dort. Gersbach verlor drei Einwohner und kommt jetzt auf 1412. Hengsberg legte um zwei Personen auf 480 Einwohner zu und Windsberg büßte 13 Einwohner ein und kommt nun auf 693. 2017 waren es immerhin noch 746 Windsberger. Größter Vorort bleibt Winzeln und legte mit einem Plus von einer Person auf 1896 Einwohner zu. Heidi Kiefer kann sich hier vielleicht bald über das Überschreiten der 1900er-Marke freuen. Zu seiner Glanzzeit hatte Pirmasens im Jahr 1977 übrigens 57.156 Einwohner. In den Vororten lebten damals rund 10.000 Menschen. Heute sind es noch 8532.