Zum Finale der Pirmasenser Veranstaltungsreihe Sommerintermezzo laden zwei Konzerte unter freiem Himmel ein, wie sie unterschiedlicher kaum sein könnten. Die Band RockXn’ serviert am Freitag, 18. September, Soul, Rock und Pop. Zu einer Reise zwischen sogenannter E- und U-Musik laden Johannes Meyerhöfer (Klavier) und Moritz Ebert (Violoncello) am Tag darauf ein.

RockXn’Die Unplugged-Formation aus Hauenstein „besticht durch spannungsreiche Arrangements, unverwechselbaren Chorgesang und die spannenden Timbres der drei Sänger. Mal präsentieren sie sich romantisch und emotional, dann wieder kraftvoll und energiegeladen. Dieser wirkungsvolle Mix spiegelt sich auch im Programm wieder“, heißt es in der Ankündigung des Kulturamtes.

Wie schon der Name vermuten lässt, gibt es Songs von Sting und The Police, wilden Sixtie-Rock von den Beatles und Elvis Presley, Rock-Klassiker wie „Kayleigh“ von Marillion, „Stairway to Heaven“ von Led Zeppelin, „Sound of Silence“ von Simon & Garfunkel und Musik von „Mr. Slowhand“ Eric Clapton, Pink Floyd und Neil Young. Zum Repertoire gehören auch aktuelle Nummern.

RockXn’ sind Felix Jäger (Bass/Gesang), Christoph Seibel und Philipp Graf (beide Gitarre/Gesang), Christof Kölsch (Perkussion/Schlagzeug) und Simon Germann (Keyboard/Gesang).

Klassik und Wunschkonzert

Unter der Überschrift „Klassik & Wunschkonzert“ laden Johannes Meyerhöfer und Moritz Ebert das Publikum zu einer Reise zwischen sogenannter E- und U-Musik ein. Auf dem Programm stehen Klassik, Jazz, Tango und Improvisationen mit Werken von Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Nikolaj Medtner, Astor Piazzolla und anderen.

Für Meyerhöfer ist der Auftritt vor der Alten Post fast ein Heimspiel, wuchs er doch in Rodalben auf. Zuletzt war er in Pirmasens beim Kultursommer-Spektakel „Heimaten“ 2019 mit einem Wunschkonzert auf dem Schloßplatz zu hören. Der Pianist unterrichtet er an der Universität der Künste in Berlin. Klassische Werke, Kammermusik und freie Improvisationen sind Schwerpunkte seines musikalischen Wirkens.

Moritz Ebert perfektionierte seine Technik am Violoncello bei namhaften Cellisten, studierte mit Auszeichnung und gewann den Preis „Prima La Musica“. Er spielte in verschiedenen Ensembles und tourte dabei durch China und Russland. Seit April 2019 ist Ebert Stipendiat von „Live Music Now“. Seit 2018 spielen Ebert und Meyerhöfer zusammen. Das Repertoire beinhaltet sowohl Meisterwerke der großen klassischen Komponisten als auch Eigenkompositionen und freie wie stilistische Improvisationen.

