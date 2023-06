Auf dem Parkplatz vor dem Pirmasenser Framas Stadion steigt am Freitag, 14. Juli, ein Open-Air-Konzert mit der Band Die anonyme Giddarischde. Das Konzert ist Teil des Jubiläumsprogramms anlässlich des 120-jährigen Bestehens des FK Pirmasens.

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 120-jährigen Bestehen des FK Pirmasens (FKP) heißt es vor dem Framas Stadion bald: „Ä Hoch uff die Palz!“ Dort wo heute noch Autos parken, steigt am 14. Juli der „Pälzer Owend“ mit allem, was dazugehört: gutem Essen, guten Getränken und guter Musik. Auf der Bühne wird die Formation Die anonyme Giddarischde aus der Vorderpfalz für mächtig Stimmung sorgen. Natürlich hat die Truppe auch ihren Gassenhauer, das legendäre „Palzlied“, im Gepäck. „Hierbei wird die Husterhöhe beben“, verspricht die Band vorab.

Man kann sich ihnen nicht entziehen ...

Schon Schulkinder bekommen mittlerweile das „Palzlied“ im Unterricht beigebracht. Die Ode der Pfälzer Band an die Leberwurst, „Die Lewwerworscht“, ist fast ebenso populär und soll auch am 14. Juli erklingen. Ob auf dem Betzenberg, dem Wurstmarkt oder dem abgelegensten Weinfest, man kann sich der Truppe nicht entziehen: Irgendwo wird immer ein Lied der Anonyme Giddarischde gespielt. Für ihre humoristischen und spitzfindigen Schilderungen von Alltagssituationen, gepaart mit einem Händchen für einprägsame Melodien, gelten Thomas „Edsel“ Merz, Roman Nagel, Michael Lange, Joachim Kaul und Stefan „Steppes“ Brot als generationsübergreifende Hohepriester des Pfälzer Liedguts.

Laut Jürgen „Chick“ Kölsch, der in Kooperation mit dem FKP mit seiner Firma Pirmasenser Musiktouren, die auch für die Kneipenkultour im Oktober verantwortlich zeichnet, das Open Air organisiert, sind bislang rund 700 Karten verkauft worden. „Es wäre schön, wenn wir die Tausender-Marke erreichen würden“, sagt Kölsch im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Weck, Worscht un Woi

Die Gastronomie liegt komplett in den Händen des gastgebenden FKP. Gemäß dem Veranstaltungstitel werden natürlich Pfälzer Weine ausgeschenkt. Es gibt aber auch kühles Bier und Nichtalkoholisches. Ein Grillzelt soll bereitstehen, in dem beispielsweise Hausmacherwurst und Brötchen angeboten werden. Für Speis’ und Trank ist also reichlich gesorgt. Zirka 350 Sitzplätze stehen laut Kölsch auf dem Areal zur Verfügung. „Ich hoffe auf einen schönen, entspannten Pfälzer Abend in Pirmasens, dem Zentrum der Pfalz“, so Kölsch abschließend.

Info

Einlass ist ab 19 Uhr, Konzertbeginn um 20 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf unter pfalzshow.de und an der Abendkasse.