Im Oktober sollen in Berlin die deutschen Schwimm-Meisterschaften ausgetragen werden. Wegen Corona sieht es allerdings so aus, dass die eigentlich qualifizierte Sophie Bastian vom SV Blau-Weiß Pirmasens nicht daran teilnehmen darf.

„Wahrscheinlich wird Sophie nicht dabei sein“, sagt der Vorsitzende und Trainer der Blau-Weißen, Heiner Held. Denn der Deutsche Schwimmverband (DSV) hat angesichts der Pandemie das Programm der nationalen Titelkämpfe auf die olympischen Strecken reduziert und lässt in diesen Disziplinen jeweils nur 30 Starter zu. Held: „Über 50 Meter Brust ist Sophie unter den besten 20 Frauen in Deutschland, aber diese Strecke ist leider nicht olympisch. Mit ihren Zeiten über 50 und 100 Meter Freistil ist sie unter den ersten 50, aber eben nicht unter den ersten 30.“

Vier Starts bei Jahrgangs-DM in Dortmund

So bleibt der 17-Jährigen aus Bruchweiler die Hoffnung, dass vielleicht noch ein Nachrückerplatz frei wird und dass es bei der DM auch Rennen für Juniorinnen (bis 21 Jahre) gibt, denn da wäre sie in ihren Paradestrecken und wohl auch über 100 Meter Brust dabei. Held: „Die Ausschreibung ist noch nicht raus.“ Bei den deutschen Jugend-Jahrgangsmeisterschaften vom 14. bis 19. Dezember in Dortmund dürfte sie in allen vier Disziplinen starten.

Eingeschränktes Training im Plub

Trainieren kann sie derzeit nur eingeschränkt. „Wir haben nur zweimal eineinhalb Stunden die Woche im Plub“, berichtet Held und fügt hinzu: „Wir sind aber froh, dass wir überhaupt wieder ins Wasser dürfen.“ Ergänzend machen die Pirmasenser Leistungsschwimmer Athletiktraining. Freiwasserschwimmen in einem Badesee bringe fürs Bahnenschwimmen eher wenig.

Noch offen ist, ob der SV Blau-Weiß im Februar 2021 seinen alljährlichen Plub-Cup ausrichtet.