Leonie Krautwurst aus Pirmasens ist 13 Jahre alt und großer Fan des Berliner Rappers „Kasimir1441“, der mit bürgerlichem Namen Clemens Reichelt heißt und sich derzeit in den deutschen Single-Charts tummelt. „Meine Freunde und ich finden den Deutschrapper allesamt super, sein Lied ,Ohne dich’ haben wir Anfang dieses Jahres rauf und runter gehört“, erzählt die Teenagerin. „Kasimir1441“ kommt aus Berlin-Steglitz und begann mit dem Aufnehmen von Videos, als er so alt war wie Leonie heute. Zwei Jahre später fing er damit an, Musik unter dem Namen „Shor One“ aufzunehmen und auf Soundcloud zu veröffentlichen. Ein Vertrag mit einem professionellen Musiklabel ließ nicht lange auf sich warten, heute erreichen die Tracks des 20-Jährigen hohe Abrufzahlen bei Youtube und Spotify. „Auf meinem Smartphone habe ich sein Album ,Rotzlöffel“, auf dem auch „Ohne dich“ veröffentlicht wurde. Als es dieses Lied an die Spitze der Charts geschafft hat, habe ich mich riesig gefreut“, berichtet das Mädchen. Aber auch der Song „Dance Monkey“ von der australischen Singer-Songwriterin „Tones and I“ ist Teil der Playlist, die Leonie und ihre Clique in den großen Ferien hören. Auch dieser Titel schaffte es vor zwei Jahren auf Platz eins in Deutschland und geht der 13-Jährigen noch heute ins Ohr.