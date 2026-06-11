Julia Podgorski vom TV Lemberg tritt am Wochenende beim Deutschlandcup der Geräteturnerinnen im Vierkampf an. Vor einem Gerät zittert sie ein bisschen.

Ein Trio vom TV Lemberg fährt am Wochenende ins rund 500 Kilometer entfernte Waging am See im oberbayerischen Landkreis Traunstein. Julia Podgorski tritt dort beim Deutschlandcup der Gerätturnerinnen an, Lena Dausmann coacht sie, und Anna-Lena Resch ist als Kampfrichterin im Einsatz. Vor knapp sieben Wochen wurde Julia Podgorski beim Pfalz-Cup in Grünstadt Zweite hinter Theresa Lamprecht ( TB Oppau) und qualifizierte sich damit für den Deutschland-Cup. Im Geräte-Vierkampf, bestehend aus Kürübungen am Boden, Stufenbarren, Schwebebalken sowie Sprungtisch, sammelte die 20-jährige Medizinstudentin 47,7 Punkte. Ihre stärkste, mit 13,2 Punkten honorierte Leistung zeigte sie damals bei einer nahezu fehlerfreien Bodenübung mit akrobatischen Sprungelementen. Gleich 35 Turnerinnen der Altersklasse 18-29 haben die Qualifikation über die Landesturnverbände für den Deutschland-Cup geschafft und gehen in der Bergader Sportarena, aufgeteilt in vier Riegen, an den Start. Gerätturnerinnen, die an deutschen Meisterschaften teilnehmen (wo die Anforderungen höher sind), dürfen nicht starten.

Nach ihren Erwartungen gefragt, antwortet die Turnerin aus Lemberg: „Ich möchte in erster Linie die Atmosphäre einer großen Turnveranstaltung genießen, mit Spaß meine persönlichen Leistungen abrufen und einen souveränen Wettkampf abliefern.“ Trainerin Lena Dausmann hat in den letzten Trainingseinheiten insbesondere Wert auf die Barren- und Balkenübungen gelegt. „Wir haben vor allem nochmals an ihrem Zittergerät, dem Schwebebalken, intensiver trainiert. Beim Bodenturnen hingegen liegen die Stärken von Julia, hier kann sie regelmäßig am höchsten punkten und turnt die Elemente sicher.“

Größter Erfolg

Ihren bisher größten sportlichen Erfolg feierte Julia Podgorski vor zwei Jahren. In Pirmasens bei den Mehrkampfmeisterschaften des Deutschen Turnerbunds holte sie die Bronzemedaille im deutschen Achtkampf, einer Kombination aus je vier turnerischen und leichtathletischen Disziplinen. Rheinland-Pfalz-Meisterin im Jahn-Sechskampf – hierbei vervollständigen zwei Schwimmdisziplinen den Mehrkampf – wurde die Lembergerin bereits als 13-Jährige. Hinzu kommen mehrere Podestplätze bei Pfalzmeisterschaften mit der Mannschaft des TV Lemberg, für den sie bereits seit 2015 turnt. „Es bereitet mir immer noch sehr viel Spaß in den Turnstunden, obwohl ich mittlerweile fast die Älteste hier bin“, sagt Julia Podgorski lächelnd. „Der Turnsport war schon während meiner Schulzeit immer der ideale Ausgleich und ist es jetzt auch im Studium.