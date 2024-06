In Hauenstein, Hinterweidenthal und im Fischbacher Ortsteil Petersbächel waren die Bürger am Sonntag noch einmal zur Wahlurne gerufen. Weil am 9. Juni keiner der jeweiligen Bewerber die notwendige Mehrheit erreichen konnte, standen dort Stichwahlen an.

In Hauenstein endet die Amtszeit des CDU-Bürgermeisters. Bei der Stichwahl konnte sich Amtsinhaber Michael Zimmermann (CDU) nicht gegen Herausforderer Steffen Mellein (WG Hääschde) behaupten. Zimmermann brachte es auf 968 Stimmen, Mellein auf 1069. Die Wahlbeteiligung in Hauenstein lag bei der Stichwahl bei 63 Prozent.

In Hinterweidenthal gewann Georg Eitel das Rennen um das Bürgermeisteramt. Der CDU-Politiker setzte sich gegen Manfred Schary von der gleichnamigen Wählergruppe durch. Eitel vereinigte 423 Stimmen auf sich, bei Schary waren es 352. Die Wahlbeteiligung in Hinterweidenthal lag bei 61,7 Prozent.

Bei der Wahl zum Ortsvorsteher im Fischbacher Ortsteil Petersbächel setzte sich Georg Dillmann durch. Der 65-Jährige holte 73 Stimmen. Sein drei Jahre älterer Mitbewerber Rolf Birnstein vereinigte 65 Stimmen auf sich. Ein Bürger wählte ungültig. Im ersten Wahlgang hatten beide Bewerber um das Ortsvorsteheramt je 59 Stimmen erhalten. Die Wahlbeteiligung in Petersbächel lag bei 76,4 Prozent.