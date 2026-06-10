Bei einem Probeessen entschied sich, wer in den kommenden beiden Jahren das Mittagessen an zwei große Schulen im Landkreis liefert.

Auch in den Schuljahren 2026/27 und 2027/28 wird die Firma Kinder Caterer aus Thaleischweiler-Fröschen die Schulen in Trägerschaft des Kreises Südwestpfalz mit Essen beliefern. Kinder Caterer war das einzige Unternehmen, das für alle Schulen des Landkreises mit Ganztagsbetreuung ein Angebot abgegeben hat. Für die Realschule Plus Hauenstein, die Grund- und Realschule Plus Vinningen, das Schulzentrum Dahn sowie die Integrierte Gesamtschule (IGS) Waldfischbach und die Realschule Plus Rodalben war der Kinder Caterer der einzige Anbieter.

Für die IGS Contwig und die IGS Thaleischweiler-Fröschen hatten zwei Bieter ein Angebot abgegeben. Am 5. Mai gab es ein Probeessen bei der IGS Thaleischweiler-Fröschen, an dem Lehrer, Mitarbeiter der Schulverwaltung, Schüler und Eltern teilnahmen. Die Bewertung des Probeessens war für die Vergabeentscheidung ebenso wichtig wie der Preis. Zudem wurde der Anteil ökologischer Produkte und die Warmhaltezeit bei den Produkten berücksichtigt. Der unterlegene Anbieter setzte zwar den höheren Anteil ökologischer Produkte ein, bei der Warmhaltezeit erreichte er aber nur ein Viertel (Contwig) und ein Zehntel (Thaleischweiler) der erreichbaren Punktzahl. Hier punktete der Kinder Caterer voll, der zudem den minimal günstigeren Preis pro Essen in Rechnung stellt.

Kosten steigen

Die Folge der Neuausschreibung fasste der Kreisbeigeordnete Peter Sammel (FWG) so zusammen: „Das Schulessen wird teurer.“ Bisher kostete das Schulessen in Hauenstein fünf Euro, an den anderen Schulen 4,50 Euro. Ab dem kommenden Schuljahr wird es in Hauenstein 5,29 Euro, an den anderen Schulen 4,98 Euro kosten. „Wir geben die Preise des Anbieters eins zu eins weiter“, betonte Sammel.

Die Schulverpflegung war als Warmverpflegung nach dem Prinzip Cook & Hold ausgeschrieben worden. Die Anbieter bereiten dabei die Speisen in einer Zentralküche zu, verpacken sie und liefern die warmen Speisen in Warmhalteboxen an die Schulen. In der Schule müssen die Speisen nur noch portioniert und ausgegeben werden.

[Zum Artikel ging ein Hinweis eines Lesers ein, dass das Essen 4,89 Euro kosten soll. Nach Angaben der Verwaltung sind es aber 4,98 Euro.]