Kevin Büchler erzielte in den ersten drei Verbandspokalspielen dieser Saison bereits sieben Treffer für den Fußball-Bezirksligisten SC Weselberg. Am Sonntag (Anstoß: 17 Uhr) geht es zu Hause gegen den Landesligisten SV Hinterweidenthal um den Einzug in die nächste Runde. Peter Seibel sprach mit dem 25-jährigen Industriemechaniker.

Herr Büchler, Sie treffen bisher nach Belieben. Woran liegt’s?

Ich bin fit und fühle mich dementsprechend gut. Zusätzlich zu unseren Übungseinheiten