Ansagerinnen gehörten früher zum Fernsehen wie Testbild und Sendeschluss. Vor jeder Sendung gaben adrette Damen ohne Unterleib eine kurze Einführung ins nachfolgende Programm, lächelten und wünschten den Zuschauern gute Unterhaltung. Heute gibt es keine „Programmsprecherinnen“ mehr. Die letzte Ansage im ZDF machte vor 20 Jahren eine Lautererin.

Ihr Name: Angelika Wende, geborene Kallmayer, 1959 in Kaiserslautern zur Welt gekommen. In ihrer Heimatstadt war sie Verkäuferin und zeitweilig Geschäftsführerin eines Modegeschäfts.