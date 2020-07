Ein Hauensteiner hat sich mit dem Coronavirus Sars-Cov-2 angesteckt, meldete das Gesundheitsamt des Landkreises am Donnerstag. Der Fall habe nichts mit der am Mittwoch bestätigten Infektion in Dahn zu tun, so die Kreisverwaltung. Der positiv getestete Mann ist demnach in Hauenstein gemeldet, war aber seit acht Wochen nicht mehr in der Verbandsgemeinde und hatte keinen Kontakt zu Personen aus dem Landkreis. Er hielt sich laut Verwaltung in den vergangenen Wochen bei seiner Lebensgefährtin in Neustadt auf.

Stand Donnerstagnachmittag wurden im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz, dem neben dem Kreis die Städte Pirmasens und Zweibrücken angehören, 183 Personen positiv auf den Corona-Erreger getestet. 177 sind genesen, vier gestorben. Die 183 Fälle verteilen sich auf Pirmasens (31), Zweibrücken (46) sowie die Verbandsgemeinden Dahn (23), Hauenstein (10/einer neu), Pirmasens-Land (7), Rodalben (6), Thaleischweiler-Wallhalben (33), Waldfischbach-Burgalben (11) und Zweibrücken-Land (16). Wer Symptome der Lungenkrankheit aufweist, soll sich beim Hausarzt melden, bei der Kreis-Hotline (06331/809-750, Montag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr) oder der landesweiten Rufnummer (0800/9900400). Auf der Homepage des Landkreises www.lkswp.de/corona-info gibt es weitere Infos zur Corona-Pandemie.