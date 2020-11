Acht weitere Corona-Infektionen meldet das Gesundheitsamt Südwestpfalz, Stand Dienstagvormittag: In der Verbandsgemeinde Hauenstein gibt es demnach gleich fünf neue Covid-19-Patienten, von denen zwei als Kontaktpersonen ersten Grades bereits in Quarantäne waren, als sie ihr Testergebnis bekamen. Auch eine infizierte Frau aus dem Dahner Felsenland, hatte sich nach ihrer Rückkehr aus Polen direkt in Isolation begeben, teilte die Kreisverwaltung mit. Die Herkunft der anderen fünf Fälle (drei in Hauenstein, jeweils einer in Pirmasens und Pirmasens-Land und ) ist nicht bekannt: Das Gesundheitsamt ermittelt noch.

Bezogen auf den Inzidenzwert, den das Landesuntersuchungsamt (Lua) errechnet und der die Anzahl an neuen Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen angibt, sieht es in der Südwestpfalz derzeit für den Landkreis am unangenehmsten aus: 75,9 ist der Wert für den Kreis, während die Städte Pirmasens (69,6) und Zweibrücken (55,6) darunterliegen. Alle drei Gebietskörperschaften bleiben in der Alarmstufe rot des Warn- und Aktionsplans.

Corona-Tests



Wer Symptome hat, soll sich telefonisch beim Hausarzt melden, bei der Kreis-Hotline (06331/809-750, Montag bis Freitag, 9 bis 15 Uhr, Samstag und Sonntag, 10 bis 14 Uhr) oder der landesweiten Nummer 0800/9900400 melden.