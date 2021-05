30 positive Corona-Testergebnisse wurden dem Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz bis Mittwochmittag gemeldet. Erneut gibt es Corona-Infektionen in Betreuungseinrichtungen: Eine weitere Mitarbeiterin aus dem St.-Elisabeth-Kindergarten in Dahn sowie zwei weitere Kinder aus der Kindertagesstätte in Vinningen wurden positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Im Caritas-Altenzentrum St. Anton in Pirmasens wurden vier Bewohner positiv getestet. Die 30 neuen Fälle verteilen sich auf Pirmasens (9), Zweibrücken (7) und die Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (4), Pirmasens-Land (3), Rodalben (3), Thaleischweiler-Wallhalben (1), Waldfischbach-Burgalben (1) und Zweibrücken-Land (2). Im Bereich des Gesundheitsamtes sind derzeit 334 Menschen mit dem Virus infiziert. Die Sieben-Tage-Raten der Neuinfektionen liegen im Landkreis bei 65, in Zweibrücken bei 94 und in Pirmasens bei 102. Diese Zahlen tauchen dann am Donnerstag in der für die Bundesnotbremse maßgeblichen Statistik des Robert-Koch-Instituts auf.

Mittlerweile impfen auch die Hausärzte Patienten. Die Kreisverwaltung bittet darum, dass Personen, die beim Hausarzt geimpft wurden und sich zuvor beim Land für einen Impftermin haben registrieren lassen, den Impftermin beim Land zu stornieren. Dort steht ein eigenes Formular für die Stornierung zur Verfügung. „Das würde uns dabei helfen, das Impftempo zu erhöhen und Lücken schneller zu schließen“, sagte Thorsten Höh, der Pressesprecher des Kreises.