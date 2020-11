Übers Wochenende kamen in der Südwestpfalz 30 Covid-19-Fälle dazu. Nach Auskunft der Kreisverwaltung lagen dem Gesundheitsamt, das für Pirmasens, Zweibrücken und den Landkreis zuständig ist, am Samstag 19 und am Sonntag 11 positive Testergebnisse vor. Das Landesuntersuchungsamt (Lua) stuft den Landkreis mit einer Inzidenz von 94,9 in der Alarmstufe rot ein. Auch Pirmasens bleibt Risikogebiet (67,1), Zweibrücken liegt in der Gefahrenstufe orange (35,1). Allerdings betont die Kreisverwaltung, dass dem Lua bei dieser Einschätzung noch nicht alle Zahlen vom Sonntag vorlagen. Das Gesundheitsamt habe die Testergebnisse nicht rechtzeitig übermitteln können.

In Lemberg ist die Kita seit Freitag mit dem Ende der Quarantäne-Zeiten wieder uneingeschränkt geöffnet. Für die getesteten Schüler des Pirmasenser Leibniz-Gymnasiums liegen noch nicht alle Ergebnisse vor. Die in diesem Zusammenhang getesteten Lehrer haben alle ein negatives Testergebnis bekommen, so Kreissprecher Thorsten Höh. Eine Lehrkraft, die nicht in Kontakt zu den infizierten Schülern stand und zuletzt am 27. Oktober an der Schule war, wurde am Samstag positiv gemeldet. Der Schulbetrieb wird ohne weitere Maßnahmen fortgesetzt.

Zwölf der neuen Covid-19-Fälle waren als Kontaktpersonen Infizierter bereits in Quarantäne: jeweils eine in Zweibrücken, der VG Thaleischweiler-Wallhalben und der VG Zweibrücken-Land – diese Person wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen –, fünf in der VG Dahner Felsenland sowie je zwei in den Verbandsgemeinden Pirmasens-Land und Waldfischbach-Burgalben.

Die 30 Covid-19-Fälle vom Wochenende verteilen sich in der Südwestpfalz: in Pirmasens (4), Zweibrücken (3) und den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (7), Hauenstein (1), Pirmasens-Land (2), Rodalben (2), Thaleischweiler-Wallhalben (2), Waldfischbach-Burgalben (4) und Zweibrücken-Land (5).