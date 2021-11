69 positive Corona-Testergebnisse gingen bis Dienstagmittag beim Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz ein. Erneut wurde die Behörde über einen Todesfall informiert. Eine Frau im Alter von 85 bis 90 Jahren aus der Verbandsgemeinde Rodalben, die ungeimpft war und in einem Seniorenheim lebte, ist an den Folgen ihrer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Weitere Corona-Fälle gab es in Betreuungseinrichtungen: Im Kindergarten Zauberwald in Hinterweidenthal und an der Grundschule Wilgartswiesen wurden je ein Kind positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet. Mit dem Fall einer weiteren Schülerin innerhalb der gleichen Klasse an der IGS Thaleischweiler gilt dort für die direkten Sitznachbarn eine zehntägige Quarantäne, die ab dem fünften Tag mit einem negativen PCR-Test beendet werden kann. Erfreulich ist dagegen, dass im Seniorenheim Villa Wasgaublick in Pirmasens das Betretungsverbot aufgehoben werden konnte.

Aktuell gelten 578 Menschen im Gesundheitsamtsbezirks als mit dem Virus infiziert. Die Betroffenen leben in Pirmasens 129 (zwölf neue Fälle), in Zweibrücken 86 (+12) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 86 (+13), Hauenstein 36 (+10), Pirmasens-Land 28 (+3), Rodalben 60 (+6), Thaleischweiler-Wallhalben 60 (+6), Waldfischbach-Burgalben 48 (+1) und Zweibrücken-Land 45 (+6).

Das Landesuntersuchungsamt meldet die Warnstufe 1 für den Landkreis und die beiden Städte. Als Inzidenzwerte gibt es für den Kreis 206, für Pirmasens 120 und für Zweibrücken 159 an. Die Hospitalisierungsinzidenz im Versorgungsbezirk Westpfalz liegt bei 2,7, die Intensivbettenauslastung in Rheinland-Pfalz wird mit 5,62 angegeben.